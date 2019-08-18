بالصور... عنزة تتبرع لإرضاع صغير غزال في إسطنبول

وبحسب "الأناضول"، وافقت عنزة في حديقة حيوانات بمدينة إسطنبول، أن ترضع إحدى صغار الغزلان الحمراء، بعدما امتنعت والدته عن إرضاعه.شهدت الحديقة الواقعة في "بارك أوف إسطنبول" حالتي ولادة، حيث أنجبت عنزة وإحدى الغزلان الحمر توأمين.
وبعد وفاة أحد صغيري الغزال، رفضت الأم إرضاع الآخر، وتم توجيهه إلى العنزة التي ترضع صغيريها، لتقوم بإرضاعه، مع أنها قاومت قليلا في البداية، لكنها سرعان ما قبلت الفكرة وبدأت بإرضاعه.
وصرح الخبير في الحديقة، بيرول طوران، أنهم سيرجعون صغير الغزال إلى والدته مجددا، بعد نحو أسبوع أو 10 أيام، عندما يكون قادرا على الوقوف على أقدامه.
وأوضح أنهم سيضعون رائحة والدته عليه، أملا في أن تقبل به، وتقوم بدورها كأم.
#عنزة تتبرع لتكون "أما مرضعة" لصغير #غزال ، بعدما امتعنت والدته عن إرضاعه.— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2019
في حديقة حيوانات بـ #إسطنبول
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ولفت إلى أنهم لم يطلقوا اسما بعد على صغير الغزال، ويعتزمون إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد اسم له.
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