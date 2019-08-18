بالفيديو... اصطدام نيزك بالشمس

تمكن العلماء من توثيق ظاهرة كونية فريدة من نوعها باستخدام المسبار الشمسي "سوهو"، حيث صوروا لحظة اصطدام نيزك بالشمس.

واتجه الجسم الفضائي نحو النجم، حيث تم تغطيته بقرص لتقليل السطوع، ومن ثم يمكن ملاحظة دخول النيزك الغلاف الجوي للشمس.

وبعد وقت قصير يصطدم بالشمس ويختفي، حيث وصل قطر النيزك إلى 50 مترا. كما يمكن رؤية كوكب الزهرة والمريخ ، اللذان يقعان أعلى قليلاً.