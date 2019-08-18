فيلم "غود بويز" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "أولاد طيبون" (جود بويز) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 21 مليون دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. بحسب "رويترز".

وتراجع فيلم الحركة "هوبس أند شاو" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 11.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الطيور الغاضبة" (ذا أنجري بيردس) محققا 10.5 مليون دولار

وتراجع فيلم الرعب والإثارة "قصص مخيفة تحكى في الظلام" (سكيري ستوريز تو تيل إن ذا دارك) من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.