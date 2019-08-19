حالة من بين 50 مليون...أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا

تمكنت سيدة تبلغ من العمر 29 عاما من ولادة توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا، في ظاهرة نادرة لا تكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.

وضعت ليليا كونوفالوفا من أورالسك في كازاخستان، توأمين على مرحلتين فصل بينهما 11 أسبوعا.

فقد أنجبت الأول في 24 مايو/حزيران الماضي، وكانت أنثى، في حين وضعت الثاني وكان ذكرا في 9 أغسطس/آب الذي يليه.

ولدى الأم حالة تعرف باسم "رحم الديلفي"، مما يعني أن كل واحد من التوأمين كان في رحم منفصل.

وبحسب وزارة الصحة في كازاخستان، فإن احتمال حدوث ولادة من هذا القبيل تبلغ واحدا في كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

الأم صاحبة الـ29 عاما قالت: "كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

وأضافت: "لقد صدمت عندما علمت أن لدى هذه الحالة النادرة".