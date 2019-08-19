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14:44 19 أغسطس/ أب 2019
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    لم تشاهد هذا من قبل...أغرب الأشياء التي تم بيعها في مزادات عالمية

    CC0 / Pixabay
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    سيتم طرح هيكل عظمي للديناصورات في الإمارات العربية المتحدة. في البداية تم طرحها للجمهور في دبي مول، والآن سيتم بيعها في مزاد الإمارات عبر الإنترنت.

    وفقًا لصحيفة "خليج تايمز"، فإن سعر البدء هو 14.6 مليون درهم - حوالي 4 ملايين دولار. ما هي الأشياء الغريبة الأخرى التي تم بيعها في المزادات العالمية؟ اقرأ في مادة "سبوتنيك".

    هاتف جراد البحر:

    صمم سلفادور دالي هذا الجهاز غير العادي بناءً على طلب كاتب للأطفال، أحد أفضل الشعراء في بريطانيا. تم بيع هذا الهاتف، الذي تم إنشاؤه في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، بمزاد كريستي بمبلغ 1058 مليون دولار.

    تاريخ إنشاء هذه التحفة باهظ للغاية، مثل الهاتف نفسه. كان دالي في وضع مالي صعب، وعرض عليه الغني تيد هيوز صفقة: مبلغ شهري مقابل عمل الفنان.

    قام سلفادور دالي بدمج شكل لجراد البحر من الجبس وهاتف عادي. الغرض من الفكرة هو إظهار موقف سلبي تجاه التقنيات التي تبعد الأصدقاء عن بعضهم البعض.

    تم نشر أعمال دالي في معرض الفن السريالي في لندن، وخلال الحملة الإعلانية للمعرض، ألقى رجل يرتدي ثياب الغوص المحاضرة.

    السعر: 1058 مليون دولار

    سروال الملكة فيكتوريا الداخلي:

    قدم كريستي تحت اسم "استثنائية" 90 قطعة فريدة من نوعها. من بين المنتجات الأخرى المدرجة في القائمة، كانت هناك قطعة ملابس للملكة البريطانية فيكتوريا، والتي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر. في وصفه كتب: "سراويل الكتان الأنيقة مع شريط مرن وتطريز VR36 تحت التاج." لم تلهم القطعة الحساسة من الملابس الجمهور لفترة طويلة، ولكن فجأة تم العثور على مشتر.

    السعر: 15 500 دولار.

    أسنان ونستون تشرشل المركبة:

    تم بيع فك وينستون تشرشل المركب في مزاد في لندن. صُنعت له أسنان مركبة من قبل فني من لندن ديريك كادليبي من الذهب والسيراميك. كان المشتري شخصا، يقوم بجمع الأشياء المتعلقة بحياة سياسيين بريطانيين.

    السعر: 15 200 فرنك سترلني.

    مرحاض جون لينون:

    تم بيع مرحاض سيراميك أبيض اللون لجون لينون في ليفربول في مزاد لبيع الأشياء المتعلقة بفرقة "بيتلز" الأسطورية. لم يتم الكشف عن اسم المشتري.

    السعر: 14 744 دولارا.

    أكبر قطعة نقدية ذهبية:

    تم بيع أكبر قطعة نقدية ذهبية في العالم في دار مزاداتDorotheum ، وكانت أغلى 4 مرات من قيمتها الأساسية. وأصبح صاحب منتج فريد من نوعه يبلغ قطره 53 سم ويبلغ سمكه أكثر من 3 سم مصنوع من ذهب عيار 99.999، أكبر شركة تجارة المعادن الثمينة الإسبانية ORO DIRECT.

    السعر: 3 270 000 دولار.

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