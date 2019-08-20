امرأة تسافر من لندن إلى جنيف على كرسي دون سنادة

ونشر أحد المسافرين صورة على صحفته الرسمية "تويتر" يظهر المرأة وهي جالسة على كرسي يفتقد إلى سنادة، وهو ما يخالف معايير السلامة ويعرض حياة المسافرين للخطر.
ولاقت الصورة استغرابا كبيرا من المشاهدين، الذين استغربوا الظاهرة وتساءلوا عن مدى مطابقة الأجزاء الأخرى من الطائرة لمعايير السلامة والأمان.
#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P— Matthew Harris (@mattiasharris) August 6, 2019
كما طالب بعض المعلقين بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الطائرة والشركة التابعة لها لمباشرة الإجراءات اللازمة.
وكانت الطائرة متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة السويسرية جنيف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)