امرأة تسافر من لندن إلى جنيف على كرسي دون سنادة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرأة على متن طائرة وهي جالسة على كرسي يفتقد لأدنى شروط السلامة

ونشر أحد المسافرين صورة على صحفته الرسمية "تويتر" يظهر المرأة وهي جالسة على كرسي يفتقد إلى سنادة، وهو ما يخالف معايير السلامة ويعرض حياة المسافرين للخطر.

ولاقت الصورة استغرابا كبيرا من المشاهدين، الذين استغربوا الظاهرة وتساءلوا عن مدى مطابقة الأجزاء الأخرى من الطائرة لمعايير السلامة والأمان.

كما طالب بعض المعلقين بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الطائرة والشركة التابعة لها لمباشرة الإجراءات اللازمة.

وكانت الطائرة متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة السويسرية جنيف.