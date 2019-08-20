رجال يرتدون الفساتين ونساء في أزياء رجالية... بالفيديو أغرب مهرجان في لندن

شهدت بريطانيا مهرجان DragWorld، الذي يعد أحد أكثر المهرجانات السنوية التي تحييها المملكة المتحدة غرابة.

وانتشرت فكرة المهرجان عقب برنامج المسابقات التلفزيوني الأمريكي الشهير RuPaul's Drag Race، "روبول دراق ريس"، بحسب موقع "euronews".

ونشر حساب المهرجان على "تويتر"، مظاهر الاحتفال بالمهرجان.

And that’s a wrap, DragWorld 2019 complete. Now sashay away 👋🏼💗 pic.twitter.com/QcHSUab0UK — DragWorld (@DragWorldUK) August 18, 2019

ويجتمع في "مهرجان الدراق" الملايين من المعجبين من جميع أنحاء بريطانيا، الذين يشاركون في المهرجان للضحك والاستمتاع.

ويقوم المشاركون في المهرجان من النساء بارتداء الزي الرجالي، بينما يقوم الرجال بارتداء ملابس نسائيه ووضع مساحيق التجميل، بالإضافة إلى استخدام الشعر المستعار.