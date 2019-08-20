تأجيل "أوتوماك فورميلا".. أكبر معرض للسيارات في مصر

أعلنت شركة "إنفورما" للمعارض في مصر، تغيير موعد الدورة السادسة والعشرون لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا".

جاء ذلك في بيان نشره موقع "أوتو زون"، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس / آب، مشيرا إلى أن الشركة أعلنت رسميا عن تأجيل المعرض، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لعام 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال البيان إن الموعد الجديد للمعرض سيكون خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر / كانون الأول من ذات العام.

ولفت الموقع إلى أن الموعد الجديد تم تحديده من إدارة المعرض لدورة هذا العام، لتوفير فرصة متساوية للشركات كافة في الوصول لأفضل نتيجة والاستفادة من الوجود في الحدث الأكبر والأهم في عالم صناعة السيارات في مصر.

كما أن الهدف منه هو ضمان توافر العديد من الطرازات الجديدة، التي تأثر وصولها بالعديد من المتغيرات في آليات استيراد السيارات.

ويتزامن ذلك مع التزام شركة إنفورما، بتقديم دورة هذا العام بحلة جديدة توفر للزوار بجميع الأعمار والأذواق تجربة مميزة.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض: "نعد الزوار بدورة مختلفة ستكون بمثابة مهرجان للمهتمين بالسيارات في مصر، تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة على مدار أيام المعرض".

ويقدم المعرض أولى مفاجئته بالتنسيق مع الشركات المشاركة بتنظيم أول منطقة مخصصة للزائرين لتجربة قيادة الطرازات الجديدة حيث سيكون باستطاعتهم التفاعل مع السيارات بأنفسهم وبصورة أكثر فاعلية من أي وقت مضى.

وتوفر الدورة المقبلة من معرض عدد من العلامات التجارية الجديدة مع مجموعة من الطرازات الجديدة التي تقدم لأول مرة للسوق المصري، بالتوازي مع تقديم الشركات المشاركة لعروض ترويجية وسعرية ستكون في مصلحة العملاء.