بالصورة... شمس الكويتية تدفن نفسها حية أثناء قضاء عطلة في فرنسا

نشرت الفنانة شمس الكويتية على إنستغرام، لقطة استلقائها وهي مغطاة بالرمال بشكل كامل.

وعلقت الفنانة الكويتية: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shams☀️شمس (@shamsofficial_) 17 Авг 2019 в 11:43 PDT

وكانت الفنانة في إجازة على شواطئ مدينة كان الفرنسية، حين التقطت الصورة قد حفرت اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر.

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، وآخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدي "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .