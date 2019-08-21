بالصورة... شمس الكويتية تدفن نفسها حية أثناء قضاء عطلة في فرنسا

وعلقت الفنانة الكويتية: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".
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وكانت الفنانة في إجازة على شواطئ مدينة كان الفرنسية، حين التقطت الصورة قد حفرت اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر.
وفي سياق آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، وآخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدي "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .
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