شاهد كيف تستجم أجمل فتاة في العالم في البحر الكاريبي... صور

وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 18 سنة، على الصور، قائلة "منظر رائع".
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وحصلت بلوندو على الشهرة بعد ظهورها لأول مرة في سن السادسة، عندما وصفها موقع " TC Candler" بأنها أجمل فتاة في العالم.
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وأصبحت الآن وجه شركة مستحضرات تجميل كبيرة وتواصل المشاركة في عروض الأزياء جنبًا إلى جنب مع كاير جربر وجيجي حديد وغيرهن من النجوم.
وقالت عارضة الأزياء: "اعتدت أن أكون خجولة للغاية، لكن بفضل والدتي والأشخاص الذين قابلتهم، تمكنت من التغيير".
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