شاهد كيف تستجم أجمل فتاة في العالم في البحر الكاريبي... صور

نشرت عارضة الأزياء الفرنسية، تيلان بلوندو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من إجازتها في جزيرة سان بارتيلمي، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.

وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 18 سنة، على الصور، قائلة "منظر رائع".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌸The most beautiful view !!!🌺 @christopher_stbarth Публикация от Thylane ™️ (@thylaneblondeau) 10 Авг 2019 в 11:48 PDT

وحصلت بلوندو على الشهرة بعد ظهورها لأول مرة في سن السادسة، عندما وصفها موقع " TC Candler" بأنها أجمل فتاة في العالم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌸 Публикация от Thylane ™️ (@thylaneblondeau) 11 Авг 2019 в 11:06 PDT

وأصبحت الآن وجه شركة مستحضرات تجميل كبيرة وتواصل المشاركة في عروض الأزياء جنبًا إلى جنب مع كاير جربر وجيجي حديد وغيرهن من النجوم.

وقالت عارضة الأزياء: "اعتدت أن أكون خجولة للغاية، لكن بفضل والدتي والأشخاص الذين قابلتهم، تمكنت من التغيير".