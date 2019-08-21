تعرف على الأجهزة المحمولة الأكثر عطلا

أعلنت دراسة قام بها خبراء في مجال الأجهزة المحمولة، عن الأجهزة التي تتعطل أكثر من غيرها، حيث كان من بينها " ASUS" و" Lenovo".

واحتل المرتبة الأولى في القائمة الأجهزة التابعة لشركة "HP". حيث يتمتع بغطاء ضعيف ونظام "TouchPad" سيئ، ونظام تبريد ضعيف وبلاستيك رقيق، وبطارية لا تدوم مدة كافية.

واحتلت الأجهزة المحمولة من طراز "ASUS" المرتبة الثانية، حيث غالبا ما تعطل ويتم إرسالها إلى مراكز التصليح. وقال المستخدمون إن أجهزة هذه الشركة ضعيفة ولا تتوافق مع الألعاب الحديثة، ولا تمتلك ذاكرة كافية في القرص الصلب، وسماعات سيئة يصدر عنها صوت ذو جودة منخفضة.

واحتلت أجهزة "Lenovo" المرتبة الثالثة، حيث تعتبر أجهزتها بطيئة للغاية وعم البطارية قصير، وشاشة ضعيفة (من حيث الألوان والسطوع)، بالإضافة إلى الذاكرة المنخفضة. وتتلف أجهزة الشركة بسهولة، والمشكلة الأكثر شيوعا هو عطل كرت الفيديو، وفق موقع "وان".

بينما كانت أجهزة شركة "Acer" من بين الأجهزة الجيدة والتي تعطل بشكل قليل. ولكن يواجه بعض المستخدمين مشاكل في عمل نظام التشغيل ومشاكل في المعالج وكروت الفيديو، ولكن أقل بكثير من منافسيها من الشركات والتي سبق ذكرها.