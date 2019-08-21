"دخل للمعسكر وسحبه بعيدا".. دب يقتل فنان فرنسي

لقى الفنان الفرنسي جوليان غوتييه مصرعه، خلال رحلته الأخيرة في كندا، إثر تعرضه لهجوم من جانب دب مفترس.

الموسيقار صاحب الـ44 عاما والذي يستلهم موسيقاه من الطبيعة، قتل داخل معسكره بالقرب من قرية توليتا، على نهر ماكنزي في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي.

ورافقت عالمة الأحياء كاميل توسكاني المؤلف الموسيقي الفرنسي غوتييه في رحلته الاستكشافية، وكانا يخططان للسفر من فورت بروفيدنس إلى إينوفيك، وهما بلدتان تفصل بينهما أكثر من 1600 كيلومتر من البرية، في غضون 30 يوما.

وقالت توسكاني، التي أطلقت إشارة استغاثة بعد الحادثة ، إن الدب دخل المعسكر ليلا وسحب غوتييه بعيدا.

ولم يحدد المسؤولون نوع الدب المتورط في الحادث، لكنهم قالوا إن اثنين من الدببة، أشيب ودب أسود، قتلا الأسبوع الماضي كجزء من التحقيق، وتم نقلهما للمختبرات، لتحديد ما إذا كان أي منهما مسؤولا عن الهجوم.

آخر ما نشره غوتييه عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان قبل 8 أيام من وفاته، حيث وصف رحلته بأنها "مغامرة مكثفة، ومرهقة وملهمة في آن"، موضحا أنه واجه مع زميلته أربعة دببه وذئبا.