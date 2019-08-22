حسناء بريطانية تسافر إلى جزيرة إسبانية بعد أن فقدت وعيها من السكر

شربت امرأة بريطانية الكثير من الكحول خلال حفل، واشترت بطاقة سفر إلى جزيرة إبيثا التابعة لإسبانيا دون أن تعي ما تفعله.

احتفلت ريتشيل فاين التي تعيش في مدينة مانشيستر البريطانية، البالغة من العمر 32 عامًا، بعيد ميلاد وتناولت خلاله الكثير من الكحول، وقالت: "كان أصدقائي في ذلك الوقت في إبيثا وسألوا عما إذا كنت أريد المجيء، كل ما كان لدي من الأشياء كان، جواز سفر وبطاقة مصرفية.

“Rachael Wynn arrived on the Spanish island on Sunday wearing a jumpsuit” who hasn’t thought fuck it I’m booking a flight to Ibiza to go live my best life after a night out? Ok just me and Rachel then 🤷🏻‍♀️👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/XGUZ51gXuI — Amy Leonard Stylist (@AmyLStylist) August 21, 2019

وعندما أخبرت ريتشيل أصدقاءها، أنها في إبيثا لم يصدقوها، حيث أشارت صديقتها، أن ريتشيل امرأة مسؤولة وهذه التصرفات لا تتطابق مع شخصيتها.

وباتت ريتشيل ليلة واحدة في فندق مع أصدقائها لكن عملها أجبرها على العودة في اليوم التالي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وغابت ريتشيل عن العمل في اليوم التالي، ما أغضب مديرها وطالبها العودة إلى مانشيستر على الفور، فاضطرت ريتشيل إلى شراء بطاقة عودة وخسرت جراء الرحلة غير المتوقعة 700 جنيه استرليني، وتعمل ريتشيل في الإسكان.