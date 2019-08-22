تارانتينو يصبح أبا لأول مرة في 56 من عمره

وقال تارانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، إنه هو وزوجته (دانييلا بيك) سعيدان جدا للإعلان إنهما ينتظران مولودا.

Just Married! Congrats Quentin Tarantino & Daniela Pick! pic.twitter.com/68q7GCfbwg — Quentin Tarantino Fan Club (@TarantinoFC) November 29, 2018

وتزوج تارانتينو لأول مرة، عام 2018، من المغنية الإسرائيلية دانييل بيك، والتقى الزوجان في عام 2009 عندما قدم المخرج فيلم "Inglourious Basterds" للصحافة. ثم بدأت العلاقة عام 2016، وقام بخطبتها عام 2017. ولم يتزوج تارانتينو من قبل، موضحًا ذلك بحقيقة أن العمل في السينما يشغل جميع أوقات فراغه.

وأخرج تارانتينو أفلام ناجحة جدا منها فيلم خيال رخيص (Pulp Fiction) وكلاب المستودع (Reservoir Dogs) واقتل بيل (Kill bill) وأحدث أفلامه هو مرة في هوليود.