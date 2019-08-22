بعد الحكم بحبسه... أحمد الفيشاوي يهاجم هند الحناوي بمقطع فيديو

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" عبارة عن "فيديوجرافيك"، يعلق به على قرار حبسه شهر بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة، لابنته لينا.

وقال الفيديو الصادر عن مكتب المحامي الخاص للفيشاوي، إن "هند الحناوي حصلت على موافقة الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وإيهامه أنها تسافر بابنته لتعليمها".

View this post on Instagram A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Aug 21, 2019 at 11:54am PDT

وأشار المقطع إلى أن "سبب السفر هو هروبها من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس".

وأوضح أن "الخِصمة المتدخلة الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، تحاول إفساد العلاقة بين لينا ووالدها، وحرمان كلاهما من الآخر على نحو ممنهج حسبما وارد بالقضايا والأوراق الرسمية".

وكانت محكمة مصرية، قضت السبت الماضي، بحبس أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بحسب تقارير محلية.

وكان شعبان سعيد المحامى وكيلا عن هند الحناوي، أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها أحمد الفيشاوى، لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا"، والمقدرة قيمتها بـ234600 ألف جنيه (14155 دولار)، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التى تثبت قدرته على الدفع.

وقال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوي"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.