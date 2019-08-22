حقيقة إصدار عملات فئتي 500 و1000 جنيه في مصر

وأكد المركز الإعلامي أنه لا نية لإصدار أية عملات نقدية جديدة سواء فئتي 500 و1000جنيه أو أية فئات أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية.

وأشار إلى أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأية عملات جديدة، "وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة".

وأوضح البنك المركزي، أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية.

وأضاف أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أية نية لإصدار عملات ورقية جديدة.