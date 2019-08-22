بالصور... من هو الممثل الأعلى أجرا في العالم لسنة 2019

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن قائمتها السنوية للممثلين الأعلى أجرا في العالم لسنة 2019، والتي تضمنت 3 من أبطال فيلم "أفنجرز: إند غيم"، وممثل من بوليوود.

وأفادت مجلة "فوربس"، أمس الأربعاء، بأن نجم أفلام الحركة الأمريكي، دواين جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل "جومانجي" و"سريع وغاضب" (فاست أند فيوريوس)، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

وقالت المجلة إن "جونسون"، المصارع السابق في "WWE" الشهير بـ "ذا روك"، جنى 89.4 مليون دولار من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله التلفزيوني "بالرز"، الذي تنتجه شبكة (إتش بي أو)، بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة "أندر أرمر".

Fa’afetai lava uce for your words. Means a lot. Wanted to showcase and represent our culture to the world w/ a dignity, pride, fun irreverence and relentless warrior spirit ✊🏾#samoa @HobbsAndShaw https://t.co/baMQ4d2YcB — Dwayne Johnson (@TheRock) August 14, 2019

وفي العام الماضي، حل دواين جونسون في المركز الثاني، بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.

أما المركزين التاليين في قائمة هذا العام، فاحتلها نجمان من فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.

وقالت المجلة إن كريس همسوورث، الذي جسد شخصية البطل الخارق "ثور"، جنى 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور، الذي لعب دور "أيرون مان" (الرجل الحديدي) 66 مليون دولار.

JON FAVREAU Thinks ROBERT DOWNEY JR. Should Start Directing https://t.co/fRgmpibYq3 pic.twitter.com/Mgh59Bjt7b — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) August 21, 2019

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم، مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد في المراكز العشرة الأولى.

وفي المركز الرابع، جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار، بينما حل نجم أفلام فنون القتال، جاكي تشان، في المركز الخامس بثمانية وخمسين مليون دولار.

#AkshayKumar sir at inox inorbit mall , Malad for special screening of #MissionMangal organized for school kids .



Personality 💥 pic.twitter.com/6gkilsJyeX — Dr. SaaRuu ✨ (@Khiladi_ki_saru) August 16, 2019

وتقول المجلة إن هذه أجور الممثلين قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.