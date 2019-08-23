"مزحة" يحذر إنستغرام من مشاركتها ونشرها

حذرت شركة "فيسبوك"، من مشاركة ونشر منشور محدد عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، الذي تملكه، وذلك بعدما لاحظت أنه يتم مشاركته بصورة كبيرة بين العديد من مشاهير العالم.

والمنشور عبارة عن "مذكرة" يزعم أنها صادرة عن "إنستغرام"، تعلن خلالها أنه سيكون لديها قريبا تصريح لجعل كل الصور والرسائل التي حذفها مستخدميها من حساباتهم متاحة للجمهور، بل وستقوم باستخدامها ضدهم في المحاكم، بحسب موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

ولكن أكدت متحدثة باسم "فيسبوك"، ستيفاني أوتواي، أن ذلك المنشور المتداول، مجرد "مزحة" و"مهزلة كاملة" بحسب تعبيرها.

‘New’ Instagram photo hoax fools celebrities into spreading it widely



Celebrity Instagram users, including Taraji P. Henson, Judd Apatow and Julia Roberts, have unknowingly fuelled a social media hoax by sharing an incorrect post about who owns images u… https://t.co/bS7eraaQEm pic.twitter.com/Wh7h8YtdnV — Dolcify (@thedolcify) August 21, 2019

وقالت: "ببساطة، هذه الرسالة لا تحقق شيئا ولا معنى لها، ولن يؤثر نشرها على "إنستغرام" على كيفية تعامله مع المحتوى الخاص بالمستخدمين".

وشدد "أوتواي" على أن "إنستغرام" لا يدعي ملكيته للمحتوى الخاص بك، ولكنك من تمنحنا ترخيصا لاستخدامه، ومن الممكن إلغاء ذلك الترخيص في أي وقت، عن طريق "حذف المحتوى الخاص بك أو حسابك بالكامل".

وأضحت أن لـ"إنستغرام" الحق في مشاركة بيانات بعض مستخدميه، من خلال منح القانون الضوء الأخضر له لفعل هذا، مضيفة أنه يقوم بذلك استجابة لأوامر من المحكمة، أو عندما يعتقد أنه من الضروري منع جريمة ما.

وانتشر المنشور "المزحة" لـ"إنستغرام" عبر العديد من مشاهير العالم، مثل الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس، والمطرب الأمريكي آشر.