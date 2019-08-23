بالفيديو... لينا الفيشاوي تكشف أسباب الخلافات الجديدة بين والديها

كشفت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، أسباب الخلافات الجديدة بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها.

وقالت لينا الفيشاوي في فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، إن "المشاكل بدأت مرة ثانية، من ثلاث سنوات، عندما أرادت والدتي عمل طلب دراسة لي في بريطانيا، مع الإقامة هناك، وافق ولكن بشرط وحيد أنه يكون تحت اختياره وعلمه".

وأضافت "بعد ذلك والدتي وافقت، وهو اختار المدرسة اللي حابب يدخلهالي، ولكن بعد شهرين من دخولي المدرسة، وقف دفع مصاريفي".

وأوضحت "والدتي أجبرت على رفع قضية ضده، للحصول على المصاريف الخاصة بي، ويرجع لعدم قدرتها على المعيشة في هذا الوضع"، مشيرة إلى أن "الحياة صعبة هنا وليست سهلة، حياة غالية، الأمر في غاية الصعوبة وليس أمامنا غير ذلك، لأننا نريد مساعدته المالية".

واختتمت "لقد كان والدي في غاية العصبية، وقال إنه لا يريدني في حياته مرة آخرى، مما تسبب لي بصدمة، كما لا أحد كان قادرًا على حل هذه المشكلات سوى جدي فاروق الفيشاوي وهو الآن ميت".

وكانت محكمة مصرية، قضت السبت الماضي، بحبس أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بحسب تقارير محلية.

وكان شعبان سعيد المحامى وكيلا عن هند الحناوي، أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها أحمد الفيشاوى، لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا"، والمقدرة قيمتها بـ234600 ألف جنيه (14155 دولار)، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التى تثبت قدرته على الدفع.

وقال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوي"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.