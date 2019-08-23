بالفيديو... تفاعل نسائي في حفل كاظم الساهر في أبها بالسعودية

وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح، وذلك ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".
🎥 #فيديو| تفاعل #نسائي في حفلة الفنان #كاظم_الساهر بمسرح #طلال_مداح في #ابها#عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 22, 2019
(تصوير: عمرو صبري) pic.twitter.com/l9YTUUHL9p
والسودة هي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها، وتعد من أشهر معالمها السياحية.
هلا بلي يلعب جوبي .. هلا برجال الجوبي 💙#كاظم_الساهر_في_موسم_السودة pic.twitter.com/WkCmX3wpEk— خـالـدٌ (@5HALID9090) August 22, 2019
وغنى كاظم الساهر في الحفل، العديد من أشهر أغنياته، منها "أحبيني" و"أكرهها" و"أنا وليلى" و"يا ليل لا تنتهي"، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم "الجوبي".
يشار إلى أن كاظم الساهر أحيا أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.
وقبل إحياء حفله في "موسم السودة" بأبها السعودية، كان كاظم الساهر متواجدا في مدينة إسطنبول التركية، حيث أحيا حفلا، ولكنه تعرض هناك لموقف محرج، عندما اقتحمت معجبة المسرح وعانقته.
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