عاصفة قوية تطيح بموظف مطعم وتدفعه للطيران (فيديو)

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تعرض مطعم لعاصفة شديدة أطاحت بخيمة كان المطعم قد نصبها على سطح مبنى.

كافح عمال المطعم لتثبيت دعائم الخيمة لمنعها من الطيران، لكن الرياح العاصفة كانت قوية لترفع أحدهم عن الأرض في الوقت الذي أمسك فيه بإحدى الدعائم.

عامل المطعم صموئيل فوستر، أفلتت من يده إحدى قوائم الخيمة التي كان متشبثا بها، انتهى به المطاف وقد ارتطم بالمزراب ثم سقط فجأة على الأرض.

وقال فوستر في مقابلة تلفزيونية "استغرق الأمر مني ثانية حتى استوعبت، لكنني ساعتها كنت على مسافة 20 قدماً في الهواء وكل ما كنت أفكر فيه هو أنني لابد أن أهبط على هذا السقف".

وتعرض فوستر لإصابة فوق عينه اليسرى كما أصيب بعدة جروح وكدمات.