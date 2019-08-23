فيديو... زوجة رياض محرز تثير ضجة في بريطانيا

أثارت ريتا جوهال، زوجة رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، موجة من الجدل في بريطانيا، بعد نشر فيديو لها وهي تقود بسرعة عالية على طريق سريع، بينما تضع قدميها على لوحة القيادة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، زوجة رياض محرز وهي تقود سيارتها، بينما تضع قدميها على لوحة القيادة، وتمسك عجلة المقود بيد واحدة، بينما اليد الأخرى على ساقها الممدودة.

وانتقدت مجموعات السلامة وبعض المواطنين، الفيديو، وقال أحد الشهود للصحيفة البريطانية، إن "جوهال" تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، دون تحمل عواقب فعلتها، مؤكدًا أنها كانت تعرض حياة كل مواطن على الطريق للخطر.

وقال المتحدث بِاسم منظمة "آر إيه سي" للسيارات، إنه "بغض النظر عن شعور القيادة الروتينية لأولئك الذين يقومون بذلك بشكل منتظم، فإنها لاتزال مهمة صعبة عقليا، ويحتاج كل سائق إلى الاهتمام بها بالكامل وإعطاء تركيزه الكامل لها".

وأضاف، أن "السائق الذي يضع قدميه على لوحة القيادة لن يكون قادرا على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية".

من جانبه، صرح إدموند كينج، رئيس جمعية الأتومبيل لتأمين السيارات، بأنه "يتعين على سائقي السيارات الحفاظ على أقدامهم على الأرض، من أجل سهولة الوصول إلى الدواسات في حالة الطوارئ، فالسائق الذي يرفع قدميه عن الأرض لن يتمكن من التوقف".

كما أعلن خبراء السلامة أن وضع القدمين على لوحة القيادة، لا يعرض حياة الآخرين للخطر فحسب، وإنما يعرض السائق أيضا لإصابات خطيرة إثر خروج الوسادة الهوائية.