"أكثر هيمنة ورجولة".. دراسة تكشف أن الصلع من علامات الوسامة

تمثل ظاهرة الصلع لدى الرجال إحدى أكثر الظواهر انتشارا في الوقت الذي انتشرت فيه عمليات زراعة الشعر وبشكل كبير وبأسعار منافسة، إلا أن عددا من الدراسات أظهرت بأن هؤلاء الأشخاص يعتبرون الأكثر هيمنة ونجاحا.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإن الأشخاص المحيطين بالرجال الصلع يعتقدون بأنهم أكثر هيمنة ونجاحا.

الصلع من علامات الوسامة

الدراسة قامت على عرض صور لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم، وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة باعتراف المشاركين في الدراسة.

الرجال الصلع أكثر ذكاء

ففي دراسة قام بها عالم النفس رونالد هينس من جامعة ساندرلا، تبين بأن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة من غيرهم.

"According to a study conducted at the University of Pennsylvania, bald men are believed to be more dominant and... https://t.co/4hqmxoD9Dt — Garrett Munroe (@MWShealy) August 17, 2019

الصلع والقوة الجنسية

لطالما تداول الكثيرون مفهوم بأن الرجال الصلع أقوى جنسيا، لانه مرتبط بإرتفاع مستويات التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الرئيسي.

إلا أن العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون لا يتسبب بتساقط الشعر وإنما هرمون ديهدروتستوسترون، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون.

الرجال يحبون صلعهم

وهو ما نشاهده منتشرا بخاصة لدى النجوم، ومنهم نجوم السينما أمثال جيسون ستاثام وفان ديزيل وبروس ويليس وسامويل جاكسون.