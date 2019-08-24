للحفاظ على البيئة.. السماح بحرية صيد حيوان مهدد بالانقراض

حصلت جنوب أفريقيا على أحقية صيد المزيد من حيوان وحيد القرن الأسود، عقب إقناعها الأطراف الدولية المعنية، بأن الأموال التي تجنيها من الصيد ستستخدم في الحفاظ على البيئة.

وفقا لموقع "نيوزهب"، ستقوم جنوب أفريقيا بمضاعفة أعداد وحيد القرن الأسود، التي يسمح باصطيادها سنويا.

وبات من حق الصيادين اصطياد تسعة من حيوان وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض سنويا.

ويعيش في جنوب أفريقيا 2000 وحيد قرن أسود، من أصل 5000 حول العالم.

ويرى مؤيدو القرار أن قتل الذكور المتقدمة في العمر من وحيد القرن، سيزيد من سرعة تكاثر هذه الكائنات، ذلك لأن الذكور تمنع الأفراد الفتية من الاقتراب من الإناث.

وعلاوة على ما سبق، يضيف المؤيدون أن اصطياد وحيد القرن مربح جدا، وذو عائد مادي يقدر بعشرات آلاف الدولارات.

هذه الأموال سيتم توظيفها في تغطية تكاليف حماية البيئة، بينما تعارض "جمعية الحفاظ على الحياة البرية" القرار الذي تم اتخاذه.