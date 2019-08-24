سجناء يصورون لحظة فرارهم من السجن (فيديو)

ظهر مقطع فيديو لسجناء يركضون داخل سجن بريطاني بعد أن حفروا ثقوبا في الجدران، وهم يحتفلون بالهروب، ليتم توجيه اتهامات لرؤساء سجن مدينة "ينشستر" بتجاهل تحذيرات من تفكك عدة زنازين.

تظهر لقطات الفيديو المصور بواسطة هاتف تم تهريبه لداخل سجن، السجناء الهاربين وهم يرمون الطوب من الطابق الأول ويرقصون ويضحكون بعد تدمير زنازينهم.

ووفقا لصحيفة "تليغراف"، 19 سجينا هربوا من زنازينهم ليلة الثلاثاء الماضي وهربوا.

وزير العدل روبرت باكلاند، أصدر أمر بإغلاق الجناح في السجن الفيكتوري المتقادم، ونقل 150 سجينا إلى سجون أخرى حتى إصلاحه وتجديده.

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لاستعادة النظام باستخدام رذاذ الفلفل، مبينة أن جريمة الهروب تستوجب عقوبة السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.

يذكر أن السلطات حذرت رؤساء السجن قبل 15 شهرا من وقوع الحادث، حيث كان السجناء يحاولون الهروب باستخدام أدوات يتم تهريبها من مطبخ السجن.