أول جريمة في الفضاء... رائدة فضاء تتسلل إلى حساب زوجتها البنكي من المحطة الدولية

#SoyuzMS11: The State Commission at the Baikonur launch site approved the list of the main crew of the Soyuz MS-11 spacecraft:



👨‍🚀 cosmonaut Oleg Kononenko (Roscosmos);

👨‍🚀 astronaut David Saint-Jacques (@csa_asc);

👩‍🚀 astronaut Anne McClain (@NASA). pic.twitter.com/XwxxV49j1e