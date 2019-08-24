بالصور... هيفاء وهبي تبهر جمهور الساحل الشمالي بإطلالتها

أبهرت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، جمهورها بإطلالتها، في الحفل الغنائي الذي أحيته، أمس الجمعة، في الساحل الشمالي المصري.

وظهرت وهبي خلال الحفل بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت "هوت شورت"، نال إعجاب الحضور اللذين رددوا معها كلمات الأغاني منذ البداية والنهاية، وسط حالة من الانبهار باستعراضات النجمة اللبنانية.

وشاركت هيفاء وهبي، صورا من حفلها في الساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وقدمت هيفاء خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيها، منها: "رجب"، "حوا"، "ست البنات"، "ما تيجي نرقص"، "صباحو ورد"، و"أنا هيفا".

وكانت هيفاء وهبي أحيت حفلها الغنائي الأول في السويد بالفترة الماضية، والذي رقصت فيه حافية، بلقطة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، طرحت هيفاء وهبي مؤخرا، أحدث أغنياتها بعنوان "شاغلة كل الناس"، وهي كلمات وألحان محمد وزيري.