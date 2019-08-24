مقدم برامج شهير يكشف الطريقة "الملكية" لفقدان الوزن

كشف المقدم التليفزيوني الشهير والصحفي، جيريمي كلاركسون، عن كيفية تمكنه من فقدان الوزن بفضل حمية ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

قرر كلاركسون، المحب للتدخين والوجبات السريعة، تغيير أسلوب حياته، وقال إنه اختار "الأسلوب الملكي". وفقا له لا تمارس الملكة الرياضة، وسر نظامها الغذائي تناول وجبات صغيرة من الطعام.

وأضاف كلاركسون: "اليوم تناولت سلطة وماء على الغداء"، مشيرا إلى أن ملكة بريطانيا العظمى عمرها 93 عامًا وأنها بخير، سمعت أنها تأكل وجبات صغيرة. عادة ما تأكل بعض حلوى الموس (وهو طبق حلوى فرنسي يتميز سطحه برغوة ناعمة جدا تضاف إليه الشوكولاتة أو الفاكهة) والخس".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 21 Апр 2019 в 5:19 PDT

اعترف الصحفي أيضًا بأنه لا يشرب الخمر الآن. ووفقا له، فقد توقفت البيرة منذ فترة طويلة لأن تكون شراب الذكور. ومع ذلك، فإنه لا يمانع في بعض الأحيان شرب النبيذ الوردي الفوار شبه الجاف، بحسب صحيفة "ميترو".

كلاركسون هو مقدم تلفزيوني مشهور لبرنامج Top Gear والنسخة البريطانية من مسابقة "من سيربح المليون" ويتبعه أكثر من مليوني شخص على إنستغرام.