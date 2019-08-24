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    الافلام المرشحة لجائزة أوسكار لعام 2019 - فيلم بلاك بانثر

    الإعلان عن تقديم جزء ثاني من أول فيلم عرضته سينمات السعودية

    © Photo/ Marvel Studios Inc. 2018
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    أعلن المؤلف والمخرج، ريان كوغلر، اليوم السبت، عن تقديمه جزء ثاني من فيلم البطل الخارق "Black Panther"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية.

    وفيما لم يفصح "كوغلر" عن تفاصيل أخرى بشأن أن الجزء الجديد، خلال حدث خاص بشركة "ديزني" في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد اكتفى بالإعلان أنه سيطرح في دور العرض السينمائية، خلال شهر مايو/أيار 2022.

    وأصبح فيلم "Black Panther" رسميا، هو أعلى أفلام الأبطال الخارقين المحققة للإيرادات في تاريخ أمريكا، بعد أن بلغت إيراداته 631 مليون دولار في شباك تذاكر أمريكا الجنوبية، ليجتاز بذلك الجزء الأول من أفلام "أفنجرز"، الذي حقق 623 مليون دولار في عام 2012، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

    كما أن فيلم "Black Panther" تفوق على الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم" "Star Wars: The Last Jedi"، والذي حقق إيرادات داخلية في 2017 بلغت 619 مليون دولار.

    السيدة الأولى ميشيل أوباما
    © AFP 2019 / MOLLY RILEY
    لماذا أشادت ميشيل أوباما بفيلم "Black Panther"
    ومنذ أن طرح بالسينمات في 16 فبراير/شباط 2018، استطاع فيلم "Black Panther" أن يحقق أرقاما قياسية، فضلا عن أنه اجتاز المليار دولار في شباك التذاكر العالمية خلال 26 يوما فقط.

    كما أن الفيلم استطاع أن يهيمن على المركز الأول في شباك تذاكر أمريكا الجنوبية لمدة 5 أسابيع متتالية.

    وفيلم "Black Panther" من إخراج ريان كوغلر، وهو مستوحى عن إحدى شخصيات مجلات "مارفل" الهزلية، ويتناول قصة "تشالا" أمير "واكاندا"، وهي أمه أفريقية معزولة عن العالم، وتستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا، والذي يواجه أخطارا من عدو خارجي، يرغب في الانتقام منه.

    ويحسب لفيلم "Black Panther" أنه أول فيلم عرض في دور عرض المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2018، وذلك بعد أن عادت دور السينما إلى السعودية، بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.

    كما دخل فيلم "Black Panther" التاريخ، بكونه أول فيلم أبطال خارقين يرشح لجائزة أوسكار، وذلك في الحفل الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, ديزني, أفلام, سينما, بلاك بانثر
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