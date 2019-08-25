كشف محتويات "حقيبة سرية" تصطحبها الملكة إليزابيث خلال السفر

وقال الخبير في الشؤون الملكية، دنكان لاركومب، إنه يجب على الملكة إليزابيث والأميرين تشارلز ووليام أن يحملوا معهم "بنودا خاصة" عند سفرهم إلى الخارج لاستخدامه في حالات الطوارئ.
وأضاف أنه إذا كانت الملكة تزور بلدا تكون فيه إمدادات الدم محل شك، فسيتم تضمين حزمة من دمها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكون في حالة كان نقل الدم أمرا ضروريا، ودون أن تتعرض صحة الملكة للخطر.
ويكون طبيب العائلة الملكية دائما في مكان قريب عندما تسافر الملكة أو ورثتها المباشرين، حيث يحمل حقيبة طبية ضخمة تحتوي على مزيل رجفان متنقل وأدوية لحالات الطوارئ.
وأكد لاركومب أن الأميرين تشارلز ووليام، (الثاني والثالث على ترتيب العرش) مطالبون بدورهم باتباع القاعدة ذاتها عندما يكونون في مهمة رسمية في الخارج.
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