بعد ريهام سعيد... وقف الإعلامي المصري تامر أمين عن العمل

كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وفي أول تعليق له على قرار وقفه عن العمل، قال تامر أمين إنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات القيد، وسيستأنف عمله ببرنامجه على فضائية "النهار" المصرية، في موعده المحدد، بحسب موقع "مصراوي".
مجلس نقابة الإعلاميين المصري يقرر وقف برنامج "اخر النهار" للإعلامي #تامر_امين— مجلة الإعلامي (@themediamagazin) August 26, 2019
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ويأتي قرار وقف تامر أمين، بعد أيام من وقف برنامج "صبايا" ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة هاجمت فيها البدناء وأصحاب الوزن الزائد.
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.
وأضافت شبكة قنوات "الحياة" أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.
وفي السايق ذاته، قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة، عقد اجتماع طارئ بمقر النقابة، لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول، بعد ما تم رصده من أوصاف وعبارات مهينة في الحلقة الأخيرة من برنامج "صبابا" من تقديم الإعلامية ريهام سعيد.
وردا على قرار وقفها، أعلنت ريهام سعيد،اعتزالها العمل الإعلامي، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، علقت فيه على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول البدناء.
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