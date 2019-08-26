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12:38 26 أغسطس/ أب 2019
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    المذيعة المصرية ريهام سعيد

    بعد ريهام سعيد... وقف الإعلامي المصري تامر أمين عن العمل

    © Photo / Facebook/RehamSaeedOfficialPage
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    أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين قرارا بمنع الإعلامي، تامر أمين، من الظهور على الشاشة، وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

    كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    المذيعة المصرية ريهام سعيد
    © Photo/ Facebook/ RehamSaeedOfficial
    إيقاف ريهام سعيد عن العمل بسبب الإساءة للبدناء والمذيعة ترد (فيديو)
    وقالت النقابة في قرارها، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة، وعدم حصوله على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إعلامي.

    وفي أول تعليق له على قرار وقفه عن العمل، قال تامر أمين إنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات القيد، وسيستأنف عمله ببرنامجه على فضائية "النهار" المصرية، في موعده المحدد، بحسب موقع "مصراوي".

    ويأتي قرار وقف تامر أمين، بعد أيام من وقف برنامج "صبايا" ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة هاجمت فيها البدناء وأصحاب الوزن الزائد.

    وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

    وأضافت شبكة قنوات "الحياة" أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

    وفي السايق ذاته، قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة، عقد اجتماع طارئ بمقر النقابة، لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول، بعد ما تم رصده من أوصاف وعبارات مهينة في الحلقة الأخيرة من برنامج "صبابا" من تقديم الإعلامية ريهام سعيد.

    وردا على قرار وقفها، أعلنت ريهام سعيد،اعتزالها العمل الإعلامي، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، علقت فيه على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول البدناء.

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    الكلمات الدلالية:
    إعلام, مصر, ريهام سعيد, تامر أمين
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