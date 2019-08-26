نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي يتألق في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين، عن تكريم نجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي في دورته الثالثة هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أعلن من خلاله عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي ، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما أنه يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

وتقدم الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، مجموعة من أحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان نحو 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

ويمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور؛ "سينما من أجل الإنسانية"، وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

حضر المؤتمر الصحفي مؤسس المهرجان، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه مؤسس الجونة، رجل الأعمال سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة بشرى عبد الله رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني أمير رمسيس.