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16:32 26 أغسطس/ أب 2019
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    رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة بشرى، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس ومؤسس المهرجان نجيب ساويرس والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي ومدير المهرجان انتشال التميمي خلال المؤتمر الخاص بمهرجان الجونة السينمائي الثالث بالقاهرة، 26 أغسطس/آب 2019

    بالصور... مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن تفاصيل ومفاجآت دورته الثالثة

    © Sputnik . Mohamed Kandeel
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    أقيم ظهر اليوم الإثنين 26 أغسطس/ آب، بمدينة القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.

    وحضر المؤتمر، مؤسس المهرجان رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس، وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم الدوليين، وعدد من المخرجين، والممثلين، والمنتجين، التابعين للأفلام المشاركة في هذه الدورة.

    وحتى هذه اللحظة، يشارك 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص.

    ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلما، وتعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام.

    جانب من حضور مؤتمر الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019
    © Sputnik . Mohamed Kandeel
    جانب من حضور مؤتمر الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019

    ويمنح المهرجان في دورته الثالثة جائزة الإنجاز الإبداعي لنجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي، والمخرجة الفلسطينية مي مصري.

    وتتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الممثلة المصرية، سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصرالله، ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تتضمن الممثلة التونسية، والتي يعتبرها المصريون واحدة منهم، درة زروق.

    الممثلة التونسية درة خلال مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019
    © Sputnik . Mohamed Kandeel
    الممثلة التونسية درة خلال مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019

    ويستكمل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثه لهذا العام، تعاونه مع عدد من المهرجانات السينمائية الأخرى، والمنظمات والمؤسسات، من أجل إطلاق عدة مبادرات اجتماعية وثقافية، وتتضمن هذه التعاونات، جائزة مهرجان الجونة في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، والمهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية في بوينس آيريس، وورشة "فاينال كت" المقامة في مهرجان فينيسيا، ومهرجان آرابيان سايتس السينمائي في واشنطن.

    لمخرج مروان حامد في مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي الثالث، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019
    © Sputnik . Mohamed Kandeel
    لمخرج مروان حامد في مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي الثالث، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019

    كما يتعاون مهرجان الجونة السينمائي مع مهرجان تالين بلاك نايتس، من أجل تنظيم برنامج استعادي للسينما العربية. إضافة إلى شراكات المهرجان مع بيروت دي سي، ومهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو.

    ومن جانبه، عبر المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم القابضة للتنمية"، ومؤسس مدينة الجونة عن سعادته وفخره بإقامة مهرجان الجونة السينمائى للسنة الثالثة على التوالي.

    وقال إن "مصدر هذا الفخر، قدرة الجونة على تنظيم أحداث ثقافية كبرى، ما يسلط الضوء عليها عالميا كملتقى للفن والثقافة".

    وأكد "ساويرس" أنه "من خلال مهرجان الجونة السينمائي، تحتضن المدينة عالم السينما والأفلام، وصناعها من المبدعين، وتفسح المجال واسعا أمام التبادل الثقافي بين الجنسيات المختلفة، ومشاركة وعرض الفنون من مختلف الدول".

    وتابع قائلا:

    "وضعت "الجونة" نفسها أعلى قائمة المزارات السياحية الرائعة، وأصبحت مدينة متكاملة تعكس صورة رائعة عن السياحة في بلدنا للخارج. واستكمالا لمجهودات شركة "أوراسكوم للتنمية" فى جعل الجونة ملتقى ثقافي وفني يسعدنا البدء فى بناء "مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة"، إذ سيقوم المركز باستضافة مهرجان الجونة السينمائى في عام 2020 وسيقام فيه أيضا عدد من حفلات الأوركسترا الموسيقية من مختلف الأنحاء فى السنوات المقبلة"

    كما أكد مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، المهندس نجيب ساويرس، على أهمية الدور الذي تلعبه السينما، قائلا: "بينما نستعد للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أود أن أشكر كل الذين جعلوا دعم وتطوير السينما في بلدنا ومنطقتنا من خلال المهرجان ممكنا، إذ صنع المهرجان مكانته كحدث رائد في منطقة الشرق الأوسط، منذ بدايته عام 2017، ومرورا بدورته الثانية الاستثنائية في عام 2018".

    مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل دورته الثالثة لعام 2019
    © Sputnik .
    مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل دورته الثالثة لعام 2019

    وأضاف أنه "يمكن للسينما أن تلعب دورا محوريا في تنمية مجتمعنا، إذ تمكننا من فهم وتقدير التنوع الثقافي الموجود، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية، التي تجعلنا ملتزمين بقضية "سينما من أجل الإنسانية"، والتي تشكل جزءا محوريا من المهرجان، إذ يمنح الجمهور كل عام، جائزة خاصة، للأعمال السينمائية التي تقدم مضمونا إنسانيا مؤثرا".

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    الكلمات الدلالية:
    سميح ساويرس, أفلام, سينما, نجيب ساويرس, مهرجان الجونة, مهرجان الجونة السينمائي
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