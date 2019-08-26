بالفيديو... مهرجان الجونة السينمائي يكشف سر اعتذار رامي مالك عن عدم الحضور

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن السر وراء عدم حضور، الممثل الأمريكي من أصول مصرية، الحائز على جائزة "الأوسكار"، رامي مالك، إلى فعاليات دورته الثالثة.

أكدت مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة بشرى، أن مالك لن يحضر المهرجان هذا العام، بسبب انشغاله بتصوير أحدث أفلام "جيمس بوند" "No Time to Die" في بريطانيا، وهو ما جعل حضوره للدورة الجديدة من المهرجان صعبا.

جاءت تصريحات بشرى، خلال مؤتمر صحفي، أقيم اليوم الاثنين، بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت بشرى في المؤتمر الصحفي، أن إدارة المهرجان حاولت استقدام رامي مالك للمشاركة في الدورتين السابقتين للمهرجان، إلا أنه في كل مرة يكون مشغولا بتصوير أحد الأفلام، وهو ما يمنعه من الحضور.

ويجسد رامي مالك في أحداث فيلم "No Time to Die"، الشرير الذي يواجهه العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تواصلت مع رامي مالك في شهر يناير/ كانون الثاني، من أجل تكريمه في الدورة الثالثة من المهرجان، قبل أن تعلن بشرى في المؤتمر عن عدم حضوره.

وحاز رامي مالك على جائزة "أوسكار" كأفضل ممثل رئيسي لعام 2019، عن تجسيده للمطرب الراحل، فريدي ميركوري، ضمن أحداث فيلم "Bohemian Rhapsody" (الملحمة البوهيمية).

ومن المقرر أن يحضر الممثل الأمريكي (من أصول مصرية)، مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" من إنتاج "ديزني"، الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.