بالصور... كيف أطلت كيم كارداشيان في أول ظهور على غلاف مجلة عربية؟

تصدرت كارداشيان، غلاف عدد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من النسخة العربية لمجلة "فوغ" العالمية، والذي تطرقت فيه للعديد من الموضوعات المثيرة، مع زوجها كانيى ويست.
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“I do agree that fame can be addictive and it took me a long time to recognize how lost you can become when you put too much focus on it. Before, I was obsessed with fame, like, embarrassingly obsessed, but my focus has shifted.” @kimkardashian opens up in her most honest interview to date as she stars on her first-ever #voguearabia cover. Interviewed by husband #kanyewest and art directed by Manfred Thierry Mugler, the debut offers an intriguing glimpse into the surreal world of the entrepreneur and reality TV queen. Head to Vogue.me for more about the shoot, as well as more candid quotes from #KimKardashian about her family and relationships. Cover 1 of 3. Kim wears @muglerofficial by @cadwallader "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتاً طويلاً حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوساً محرجاً، ولكنّ تركيزي تحوّل". #كيم_كارداشيان_ويست تفتح قلبها في أكثر مقابلاتها شفافيّة حتى الآن، مع ظهورها للمرّة الأولى على غلاف موقع ڤوغ العربيّة. أجرى معها هذا اللقاء زوجها النجم #كانييه_ويست وأداره إبداعياً المصمم #تيري_موغلر، كاشفاً للمرّة الأولى لمحة مثيرة للاهتمام في العالم السريالي الذي تعيشه سيّدة الأعمال وملكة تلفزيون الواقع هذه. شاهدوا المزيد من جلسة التصوير، واقرؤوا بعضاً مما قالته كيم كارداشيان ويست عن العائلة والعلاقات في موقع #ڤوغ_العربية. الغلاف الأول من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom
ومن أبرز التصريحات التي أدلت بها كيم كارداشيان لمجلة "فوغ عربية": "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتا طويلا حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوسا محرجا، ولكن تركيزي تحوّل".
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“Even in my darkest of times, I don’t regret putting myself out there for the world to see. People have shared with me over the years how much it has helped them to feel less alone when dealing with their own adversity.” For her #voguearabia cover debut, @kimkardashian was interviewed by her husband, rapper and designer #kanyewest. Head to Vogue.me for more images and quotes from the world-exclusive production, which was art directed by legendary designer Manfred Thierry Mugler. Cover 2 of 3. Kim wears Thierry Mugler archive. "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن". مع ظهور #كيم_كارداشيان_ويست الأول على غلاف ڤوغ العربيّة، ننشر مقابلة خاصّة أجراها معها زوجها مغني الراب والمصمم #كانييه_ويست. شاهدوا المزيد من الصور وبعضاً مما قالته النجمة في هذا الإصدار الأول على الصعيد العالمي، حيث أداره إبداعياً الصمم الأسطوري مانفريد تيري موغلر على موقع ڤوغ العربيّة. الغلاف الثاني من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom
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Ким Кардашьян стала главной героиней сентябрьского номера Vogue Arabia.
كذلك قالت كارداشيان للمجلة: "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن".
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“I never felt the responsibility of being a role model until I had kids,” shares our September cover star @kimkardashian. Interviewed by her husband, Kanye West, and art directed by Manfred Thierry Mugler, #kimkardashian reveals a side to her never seen before. Head to Vogue.me for more exclusive images and quotes. Kim wears Thierry Mugler archive. Cover 3 of 3. #voguearabia "لم أشعر بالمسؤولية في أن أكون قدوةً يحتذى بها حتى أصبح لدي أبناء"، هذا ما قالته نجمة غلافنا #كيم_كارداشيان_ويست في مقابلة خاصّة أجراها معها زوجها #كانييه_ويست، وأدارها إبداعياً المصمم مانفريد تيري موغلر، تظهر كيم كارداشيان ويست فيها جانباً منها لم يُرَ من قبل. شاهدوا المزيد من الصور، واقرؤوا المزيد عنها في موقع ڤوغ العربيّة الآن. الغلاف الثالث من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom
كما أكدت كيم كارداشيان للمجلة، بأنها لم تكن تشعر بالمسؤولية في أن تكون قدوة يحتذى بها، حتى أصبح لديها أبناء".
وردا على سؤال حول أيا من شقيقتها هن الأقرب لها، ردت كيم كارداشان أن هذا يتغير من فترة إلى أخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.
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