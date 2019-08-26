Widgets Magazine
تسجيل
18:42 26 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    كيم كارداشيان

    بالصور... كيف أطلت كيم كارداشيان في أول ظهور على غلاف مجلة عربية؟

    © Photo/ kimkardashian/instagram
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في أول لقاء لها مع مجلة عربية، أجرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، حوارا ذو طبيعة خاصة، وذلك لأن المحاور كان زوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيى ويست.

    تصدرت كارداشيان، غلاف عدد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من النسخة العربية لمجلة "فوغ" العالمية، والذي تطرقت فيه للعديد من الموضوعات المثيرة، مع زوجها كانيى ويست.

    View this post on Instagram

    “I do agree that fame can be addictive and it took me a long time to recognize how lost you can become when you put too much focus on it. Before, I was obsessed with fame, like, embarrassingly obsessed, but my focus has shifted.” @kimkardashian opens up in her most honest interview to date as she stars on her first-ever #voguearabia cover. Interviewed by husband #kanyewest and art directed by Manfred Thierry Mugler, the debut offers an intriguing glimpse into the surreal world of the entrepreneur and reality TV queen. Head to Vogue.me for more about the shoot, as well as more candid quotes from #KimKardashian about her family and relationships. Cover 1 of 3. Kim wears @muglerofficial by @cadwallader "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتاً طويلاً حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوساً محرجاً، ولكنّ تركيزي تحوّل". #كيم_كارداشيان_ويست تفتح قلبها في أكثر مقابلاتها شفافيّة حتى الآن، مع ظهورها للمرّة الأولى على غلاف موقع ڤوغ العربيّة. أجرى معها هذا اللقاء زوجها النجم #كانييه_ويست وأداره إبداعياً المصمم #تيري_موغلر، كاشفاً للمرّة الأولى لمحة مثيرة للاهتمام في العالم السريالي الذي تعيشه سيّدة الأعمال وملكة تلفزيون الواقع هذه. شاهدوا المزيد من جلسة التصوير، واقرؤوا بعضاً مما قالته كيم كارداشيان ويست عن العائلة والعلاقات في موقع #ڤوغ_العربية. الغلاف الأول من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom

    A post shared by Vogue Arabia (@voguearabia) on

    ومن أبرز التصريحات التي أدلت بها كيم كارداشيان لمجلة "فوغ عربية": "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتا طويلا حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوسا محرجا، ولكن تركيزي تحوّل".

    View this post on Instagram

    “Even in my darkest of times, I don’t regret putting myself out there for the world to see. People have shared with me over the years how much it has helped them to feel less alone when dealing with their own adversity.” For her #voguearabia cover debut, @kimkardashian was interviewed by her husband, rapper and designer #kanyewest. Head to Vogue.me for more images and quotes from the world-exclusive production, which was art directed by legendary designer Manfred Thierry Mugler. Cover 2 of 3. Kim wears Thierry Mugler archive. "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن". مع ظهور #كيم_كارداشيان_ويست الأول على غلاف ڤوغ العربيّة، ننشر مقابلة خاصّة أجراها معها زوجها مغني الراب والمصمم #كانييه_ويست. شاهدوا المزيد من الصور وبعضاً مما قالته النجمة في هذا الإصدار الأول على الصعيد العالمي، حيث أداره إبداعياً الصمم الأسطوري مانفريد تيري موغلر على موقع ڤوغ العربيّة. الغلاف الثاني من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom

    A post shared by Vogue Arabia (@voguearabia) on

    كذلك قالت كارداشيان للمجلة: "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن".

    View this post on Instagram

    “I never felt the responsibility of being a role model until I had kids,” shares our September cover star @kimkardashian. Interviewed by her husband, Kanye West, and art directed by Manfred Thierry Mugler, #kimkardashian reveals a side to her never seen before. Head to Vogue.me for more exclusive images and quotes. Kim wears Thierry Mugler archive. Cover 3 of 3. #voguearabia "لم أشعر بالمسؤولية في أن أكون قدوةً يحتذى بها حتى أصبح لدي أبناء"، هذا ما قالته نجمة غلافنا #كيم_كارداشيان_ويست في مقابلة خاصّة أجراها معها زوجها #كانييه_ويست، وأدارها إبداعياً المصمم مانفريد تيري موغلر، تظهر كيم كارداشيان ويست فيها جانباً منها لم يُرَ من قبل. شاهدوا المزيد من الصور، واقرؤوا المزيد عنها في موقع ڤوغ العربيّة الآن. الغلاف الثالث من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom

    A post shared by Vogue Arabia (@voguearabia) on

    كما أكدت كيم كارداشيان للمجلة، بأنها لم تكن تشعر بالمسؤولية في أن تكون قدوة يحتذى بها، حتى أصبح لديها أبناء".

    وردا على سؤال حول أيا من شقيقتها هن الأقرب لها، ردت كيم كارداشان أن هذا يتغير من فترة إلى أخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.

    انظر أيضا:

    اعتبره اليابانيون إهانة لهم... مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس
    بعد الجدل المثار... كيم كارداشيان تتخذ قرارا بشأن "الكيمونو الياباني"
    طفل كيم كارداشيان يجذب 5 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة
    شاهد... كيم كارداشيان تثير حيرة معجبيها
    كيم كارداشيان تحصل على تعويض 2.7 مليون دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, أخبار مشاهير, مشاهير, كانيى ويست, كيم كارداشيان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة مرسيدس بنز 600 لآخر شاه إيراني، محمد رضا بهلوي، في متحف السيارات الملكية على أراضي مقر إقامة الشاه السابق في قصر سعد آباد في إيران.
    نادرة وفاخرة...سيارات آخر شاه في إيران
    احلق شاربك وفي الانتخابات شارك
    دع الشوارب جانبا وشارك في الانتخابات
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك