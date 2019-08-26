مظلي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادث مروع كاد أن يودي بحياة مظلي محترف في الولايات المتحدة.

وتمكن المظلي في اللحظة الأخيرة من فتح "المظلة الاحتياطية"، بعد أن تعطلت المظلة الرئيسية، لينجوا من الموت بأعجوبة.