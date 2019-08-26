إليسا تحظى بلقب جديد وتحدث جدلا على مواقع التواصل

أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تحظى بـ"لقب جديد".

أبدت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة إعجابها بمسلسل "La Casa de Papel" (بيت من ورق)، الذي يعرض عبر شبكة "نيتفلكس".

I am ready to be part of the gang with the professor and the team! Thank you @NetflixMENA and @lacasadepapel



Nairobi, we’re coming to save you.

Love, Beirut! pic.twitter.com/yM9MGGJh3P — Elissa (@elissakh) August 26, 2019

​ورد الحساب الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير، بصورة لـ"البروفيسور"، بطل المسلسل، مرفقة بتعليق: "سعداء لانضمامك لنا، بيروت".

ومعروف أن كل شخصيات المسلسل، أو أعضاء العصابة المكون منها المسلسل، تحظى بأسماء مدن، لذلك يعني أن المسلسل منح إليسا لقب "بيروت".

We’re glad to have you on our side, Beirut 🌹 pic.twitter.com/INTMrtZvlQ — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 26, 2019

​فردت إليسا على التعليق قائلة "أنا بالفعل جزء من العصابة مع البروفيسور وباقي الفريق".

وتابعت "نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك، مع كل الحب... بيروت".

ثم ردت شبكة "نتفلكس" على إليسا، بتوجيهها هدية ورسالة من أسرة لا كاسا دى بابل".

وأظهرت الرسالة التي ظهر وكأنها موجهة من البروفيسور: "في شيء انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأنه مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة".

واختتمها "لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".

​يذكر أن مسلسل "La Casa de Papel" حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.