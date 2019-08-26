السعودية... مدينة الملك فهد الطبية تصدر تحذيرا بشأن السجائر الإلكترونية

أصدرت مدينة الملك فهد الطبية، تحذيرا لمستخدمي السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنهم يواجهون مخاطر صحية.

نشرت صفحة المدينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، رسما توضيحيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، يوضح مخاطر السجائر الإلكترونية.

ولفتت إلى أن السجائر الإلكترونية، عبارة عن جهاز يسمح باستنشاق النيكوتين على هيئة بخار، بدلًا من الدخان، مشيرة إلى أنها تقوم بتسخين السائل المحتوي على النيكوتين والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى.

وتابعت "النيكوتين يتسبب في رفع ضغط الدم، وإفراز هرمون الأدرينالين، كما يزيد معدل ضربات القلب واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية، عندما يتم استنشاقه".

وقالت إن السجائر الإلكترونية تمثل خطورة كبيرة على الحوامل والأجنة، وتؤدي إلى إدمان مادة النيكوتين،، حيث تعرقل تطور وبناء الدماغ عند الأجنة، ويمكن أن تؤدي للإصابة بمرض رئوي نادر يُسمى التهاب القصيبات المسدودة.

ولفتت صحيفة "عاجل" الإلكترونية، إلى أنه يمكن الإقلاع عن التدخين دون عوامل مساعدة، بالإكثار من شرب الماء والسوائل الصحية كالعصير.

وأضافت "نصف ساعة رياضة يوميا تقلل حدة الرغبة في التدخين، كما يمكن طلب المساعدة الطبية للتعرف على بدائل النيكوتين للجسم بصورة مؤقتة، إضافة إلى أن الدعم المعنوي يكون عامل حفز في هذه الحالة".

وأعلن مسؤولون أمريكان، إن أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، التي وقعت بسبب مرض خطير في الجهاز التنفسي.

وانتشر مرض غامض في الولايات المتحدة يصيب الرئة ويرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، وبدأ الخبراء تحقيقا موسعا حوله وحول أضرار السجائر الإلكترونية.