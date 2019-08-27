التحذيرات الخمس عند استخدام شبكة "واي فاي" خلال العطلات

وتحذر، بيكي فروست، مديرة تعليم المستهلكين في شركة "ProtectMyID"، وهي المتخصصة في الحماية من سرقة الهوية، من استعمال شبكة "واي فاي" في الأماكن العامة، كالفنادق والمطارات، لأن ذلك قد يؤدي لاختراق بيانات الهاتف، وتزداد الخطورة عند إجراء أية معاملات مالية عبر الهاتف خلال العطلات.
لا مجال للشراء
تنصح بيكي فروست كل من يقضون العطلات، بعدم الدخول مطلقا إلى موقع إنترنت أو بطاقة ائتمان أو موقع بنك من خلال شبكة مفتوحة (واي فاي)، كذلك عدم إجراء أي عمليات شراء عبر الإنترنت أو من داخل التطبيق، وأخيرا التفكير مرتين قبل إرسال أو تلقي رسائل بريد إلكتروني حساسة.
وتشدد "فروست" على استعمال في المقابل استعمال شبكة خاصة افتراضية "في بي إن"، أو بيانات الهاتف، ويفضل قبل مغادرة البلاد التأكد من أن نظام التشغيل والبرامج الثابتة محدثة لأحدث نسخة، وهذا سيغلق أغلب الثغرات الأمنية.
Imagine if trees gave off WiFi signals.. we’d be planting so many trees, we would probably save the planet.— Science And Nature (@InterestingSci1) August 24, 2019
Too bad they only produce the oxygen we breathe! pic.twitter.com/xmxjTw0x24
هل الشبكة آمنة؟
كما تشدد بيكي فروست، على ضرورة الاستعلام من الفندق أنه إذا كانت شبكة "الواي فاي" المتاحة آمنة.
وتوضح: "عادة ما تكون شبكة "الواي فاي" في بهو الفندق عامة، وإذا كنت بحاجة إلى إدخال تسجيل الدخول وكلمة المرور للوصول إلى الشبكة في غرفتك، فهذا عادة ما يكون مؤشرا على أن الاتصال بالإنترنت آمن، لكن من الذكاء دائما أن تسأل الفندق عن كيفية حماية معلوماتك".
We lost wifi for 2 hours...#ThatsHowTheApocalypseStarted pic.twitter.com/miRF4TmRzF— Dan Gerous, Inc🐷 (@Anythingpork) August 25, 2019
متصفح مختلف
من أجل حماية تاريخ تصفحك على الإنترنت وكلمات المرور الخاصة بك، فقد يكون من المستحسن استخدام متصفح مختلف عن متصفحك اليومي المعتاد، لذلك، إذا كنت تستخدم "غوغل كروم" على سبيل المثال ، فيمكنك تثبيت "إكسبلورر" لاستخدامه أثناء رحلتك.
"الهوت سبوت"
اسأل الفندق المقيم فيه إذا كانت هناك إمكانية توفير لك "واي فاي هوت سبوت" خاص بك ولأفراد أسرتك، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية.
لا تنسى تسجيل الخروج
كن حريصا على تسجيل الخروج من التطبيقات ومواقع الإنترنت بعد كل استخدام لها.
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