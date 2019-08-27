التحذيرات الخمس عند استخدام شبكة "واي فاي" خلال العطلات

إذا اعتدت على البحث عن شبكة إنترنت "واي فاي" مجانية كلما حجزت في فندق خلال قضاء عطلتك، فمن الأفضل أن تقلع عن هذه العادة، لأن ذلك يعرضك لمخاطر عدة، منها سرقة هويتك وأموالك.

وتحذر، بيكي فروست، مديرة تعليم المستهلكين في شركة "ProtectMyID"، وهي المتخصصة في الحماية من سرقة الهوية، من استعمال شبكة "واي فاي" في الأماكن العامة، كالفنادق والمطارات، لأن ذلك قد يؤدي لاختراق بيانات الهاتف، وتزداد الخطورة عند إجراء أية معاملات مالية عبر الهاتف خلال العطلات.

وتوضح أن "الهاكرز" واللصوص يدركون تماما أين توجد المواقع اللاسلكية العامة، باستخدامهم لجهاز "استنشاق شبكة "واي فاي"، والذي يمكنهم من رؤية بسهولة ما يحدث على إحدى الشبكات، لذا فهي تقدم النصائح التالية لحماية بياناتك الشخصية والمالية، وفقا لموقع "تريب سافي":

لا مجال للشراء

تنصح بيكي فروست كل من يقضون العطلات، بعدم الدخول مطلقا إلى موقع إنترنت أو بطاقة ائتمان أو موقع بنك من خلال شبكة مفتوحة (واي فاي)، كذلك عدم إجراء أي عمليات شراء عبر الإنترنت أو من داخل التطبيق، وأخيرا التفكير مرتين قبل إرسال أو تلقي رسائل بريد إلكتروني حساسة.

وتشدد "فروست" على استعمال في المقابل استعمال شبكة خاصة افتراضية "في بي إن"، أو بيانات الهاتف، ويفضل قبل مغادرة البلاد التأكد من أن نظام التشغيل والبرامج الثابتة محدثة لأحدث نسخة، وهذا سيغلق أغلب الثغرات الأمنية.

Imagine if trees gave off WiFi signals.. we’d be planting so many trees, we would probably save the planet.

Too bad they only produce the oxygen we breathe! pic.twitter.com/xmxjTw0x24 — Science And Nature (@InterestingSci1) August 24, 2019

هل الشبكة آمنة؟

كما تشدد بيكي فروست، على ضرورة الاستعلام من الفندق أنه إذا كانت شبكة "الواي فاي" المتاحة آمنة.

وتوضح: "عادة ما تكون شبكة "الواي فاي" في بهو الفندق عامة، وإذا كنت بحاجة إلى إدخال تسجيل الدخول وكلمة المرور للوصول إلى الشبكة في غرفتك، فهذا عادة ما يكون مؤشرا على أن الاتصال بالإنترنت آمن، لكن من الذكاء دائما أن تسأل الفندق عن كيفية حماية معلوماتك".

متصفح مختلف

من أجل حماية تاريخ تصفحك على الإنترنت وكلمات المرور الخاصة بك، فقد يكون من المستحسن استخدام متصفح مختلف عن متصفحك اليومي المعتاد، لذلك، إذا كنت تستخدم "غوغل كروم" على سبيل المثال ، فيمكنك تثبيت "إكسبلورر" لاستخدامه أثناء رحلتك.

"الهوت سبوت"

اسأل الفندق المقيم فيه إذا كانت هناك إمكانية توفير لك "واي فاي هوت سبوت" خاص بك ولأفراد أسرتك، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية.

لا تنسى تسجيل الخروج

كن حريصا على تسجيل الخروج من التطبيقات ومواقع الإنترنت بعد كل استخدام لها.