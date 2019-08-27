بالصور... أعلى النساء أجرا في مجال الموسيقى لعام 2019

تربعت المطربة الأمريكية الشابة، تايلور سويفت، على قائمة مجلة "فوربس"، لأعلى النساء أجرا في مجال الموسيقى لسنة 2019.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن "سويفت" البالغة من العمر 29 عاما، حققت أرباحا قبل الضريبة بلغت نحو 185 مليون دولار على مدار العام الماضي.

وحققت تايلور سويفت معظم تلك الأرباح من جولتها الغنائية "Reputation"، والتي بلغ إجمالي ربحها 266 مليون دولار، بالإضافة إلى إتمامها "صفقة من تسعة أرقام" مع شركة "يونيفرسال ريبابليك" للتسجيلات، وكذلك لنجاح ألبومها الجديد، "Lover"، الذي أصبح الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة لعام 2019 بعد أيام فقط من طرحه.

وحازت المطربة الأمريكية، بيونسيه، على المركز الثاني في قائمة "فوربس" لـ"أعلى النساء أجرا في الموسيقى لعام 2019"، بتحقيقها أرباح 81 مليون دولار قبل الضرائب.

وجنت المطربة السمراء أرباحها من جولتها الغنائية "On the Run II"، التي أحيتها برفقة زوجها المطرب جاي زي، وكذلك من ألبومها "Homecoming"، وبرنامجها الخاص على شبكة "نيتفلكس".

واحتلت المطربة الأمريكية، ريهانا، المرتبة الثالثة، إذ حققت خلال 2019 أرباحا قدرت بـ 62 مليون دولار، بينما احتلت الأمريكية كاتي بيري المرتبة الرابعة، بأرباح بلغت 57.5 مليون دولار.

وجاءت المطربات الأمريكيات، بينك وأريانا غراندي وجينيفر لوبيز وليدي غاغا في القائمة أيضا، بأرباح بلغت 57 مليون دولار و48 مليون دولار و43 مليون دولار و39.5 مليون دولار على التوالي.

وذكرت مجلة "فوربس" أن الأجور التي ذكرتها تستند إلى الدخل قبل الضريبة، في الفترة من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو 2019، وأن أجور المطربات قبل خصم الضرائب ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.