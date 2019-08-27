بالصور... أعلى النساء أجرا في مجال الموسيقى لعام 2019

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن "سويفت" البالغة من العمر 29 عاما، حققت أرباحا قبل الضريبة بلغت نحو 185 مليون دولار على مدار العام الماضي.
وحققت تايلور سويفت معظم تلك الأرباح من جولتها الغنائية "Reputation"، والتي بلغ إجمالي ربحها 266 مليون دولار، بالإضافة إلى إتمامها "صفقة من تسعة أرقام" مع شركة "يونيفرسال ريبابليك" للتسجيلات، وكذلك لنجاح ألبومها الجديد، "Lover"، الذي أصبح الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة لعام 2019 بعد أيام فقط من طرحه.
.@taylorswift13 looks stunning on the #VMAs red carpet 😍— billboard (@billboard) August 26, 2019
See her full look here: https://t.co/qvsVQ6U6Ht pic.twitter.com/EObfW5Gb4n
وحازت المطربة الأمريكية، بيونسيه، على المركز الثاني في قائمة "فوربس" لـ"أعلى النساء أجرا في الموسيقى لعام 2019"، بتحقيقها أرباح 81 مليون دولار قبل الضرائب.
💰 Jennifer Lopez: $43m— Complex (@Complex) August 26, 2019
💰 Rihanna: $62m
💰 Beyoncé: $81m
💰 Taylor Swift: $181m
Here are Forbes' highest-paid women in music: https://t.co/aD8Xlct3h9 pic.twitter.com/df8JWrP6PM
وجنت المطربة السمراء أرباحها من جولتها الغنائية "On the Run II"، التي أحيتها برفقة زوجها المطرب جاي زي، وكذلك من ألبومها "Homecoming"، وبرنامجها الخاص على شبكة "نيتفلكس".
واحتلت المطربة الأمريكية، ريهانا، المرتبة الثالثة، إذ حققت خلال 2019 أرباحا قدرت بـ 62 مليون دولار، بينما احتلت الأمريكية كاتي بيري المرتبة الرابعة، بأرباح بلغت 57.5 مليون دولار.
Sunday ❤️ “I’m crazy, and I don’t pretend to be anything else.” – Rihanna #Rihanna #RiRi #NowPlaying pic.twitter.com/tDS29jRiMA— Evie Seymour (@EVCmour) August 18, 2019
وجاءت المطربات الأمريكيات، بينك وأريانا غراندي وجينيفر لوبيز وليدي غاغا في القائمة أيضا، بأرباح بلغت 57 مليون دولار و48 مليون دولار و43 مليون دولار و39.5 مليون دولار على التوالي.
Jennifer Lopez pic.twitter.com/cr13wzsvEU— CelebBabes01 (@CelebBabes01) August 21, 2019
وذكرت مجلة "فوربس" أن الأجور التي ذكرتها تستند إلى الدخل قبل الضريبة، في الفترة من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو 2019، وأن أجور المطربات قبل خصم الضرائب ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.
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