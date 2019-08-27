"فيسبوك" يختبر نظام مراسلة جديد لـ"إنستغرام"

التطبيق أو التحديث الجديد لنظام المراسلة سيمكن الأصدقاء من تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم المقربين في "إنستغرام".

كما وسيقوم البرنامج بطريقة أتوماتيكية بإعطاء معلومات حول الموقع الجغرافي للمستخدم ومستوى شحن هاتفه والسرعة.

وسيكون النظام الجديد مشابها لذلك الموجود في تطبيق "إنستغرام" والمعروف بـ" Direct" هذا ولم يتم تحديد زمن معين لإطلاق هذا البرنامج.

يعتبر موقع "فيسبوك" أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وقد تأسس في عام 2004، ويشترك حاليا حوالي 1,56 مليار مستخدم، في الوقت الذي يصل فيه عدد المستخدمين الدائمين بشكل يومي للموقع لحوالي 1,38 مليار مستخدم نشط.