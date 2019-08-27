شركة "ناي" تصدر تحذيرا بشأن حفلات عمرو دياب في مصر

أصدرت شركة "ناي" تحذيرا بشأن أنشطة المطرب المصري عمرو دياب، مشيرة إلى أن ذلك يشمل جميع أعماله الفنية بما فيها الحفلات، التي يقيمها في مصر.

وقالت الشركة، بصفحتها على "فيسبوك": "تحذر شركة ناي فور ميديا الممثل الحصري داخل جمهورية مصر العربية للتعاقد على أعمال الفنان عمرو دياب، سواء حفلات زفاف أو حفلات جماهيرية أو أي أعمال تخصه".

وتابعت "أي شخص يقوم بالإدعاء بأن له الحق في التوقيع على أي اتفاقيات لن يتم الاعتداد بها"، مضيفة "لن يعتد بأية اتفاقات تخص الفنان المصري إلا عن طريق شركة ناي فور ميديا".

يأتي تحذير الشركة، بعد أيام من طرح أغنيته الجديدة "يوم تلات"، التي لاقت تباينا في الآراء حول كلماتها، حيث يواجه المطرب المصري، عمرو دياب، الآن اتهامات بسرقة ألحانها، حيث يرى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجود تشابه في الألحان بين "يوم تلات" عمرو دياب، وأغنية "علي المزيكا"، للمطرب المصري، النجم السابق في برنامج المسابقات الغنائية الشهير "آراب آيدول"، أحمد جمال، التي طرحها في عام 2017، خاصة وأن كلتا الأغنتين من ألحان الموسيقار عزيز الشافعي.

وأغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين، وطرحها "الهضبة"، قبل أيام، عبر قنواته للتواصل الاجتماعي، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، الذي يعد رابع ألبوم ينتجه دياب عبر نفقته الخاصة، من خلال شركته للإنتاج "ناي"، وذلك منذ انفصاله عن شركة "روتانا" السعودية.