صورة للرئيس عون مع سيرين عبد النور تشعل "إنستغرام"

وذكر موقع "جي بي سي نيوز" أن الصورة تم التقاطها في قصر بيت الدين، مشيرا إلى أن الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة إضافة إلى ابنتها تاليا، التقوا هناك الرئيس عون.

ونزل الرئيس عون من القصر لإلقاء التحية عليهم، وقد أشادت سيرين بإنسانيته وتواضعه، موضحة أن "صوت الأطفال المتواجدين في باحة القصر لفته"، وفقا لموقع "لبنان 24".

الفنانة #سيرين_عبد_النور مع زوجها وعائلتها و رئيس الجمهورية العماد #ميشال_عون في قصر بيت الدين، وكتبت مع الصورة: "بتفرح لما رئيس جمهوريتك يسمع صوت اطفال وينزل تحتى يسلم عليهن.. تاليا وقفت قدام فخامتو صارت تطلع فيه مستحية ومتأثرة انو شافت الرئيس". 🧡 pic.twitter.com/6YzyaIPaqE — Laudy.Karam 🇱🇧 ✝️ (@Laudy_1) August 24, 2019

​وحازت الصورة على إعجاب متابعي سيرين عبد النور عبر موقع "إنستغرام"، وأعادت الفنانة اللبنانية نشر صورة أخرى عبر حسابها بموقع "تويتر"، لابنتها تاليا وهي برفقة الرئيس اللبناني.