سترومبولي يستيقظ في إيطاليا ويثير ذعر السياح

استيقظ بركان "سترومبولي" التابع لجزيرة صقلية الإيطالية مطلقا سحابة من الرماد ونهرا من الحمم البركانية تجاه الساحل الشمالي للجزيرة.

ثوران البركان أثار الذعر في صفوف السياح المتواجدين في الجزيرة الأمر الذي دفعهم للهرب.

وغرد بعض السياح على "تويتر" ناشرين مشاهد عن ثوران البركان، فغرد صاحب الحساب Nicole Bremner: "كنا نراقب بعض الانفجارات الصغيرة وعندما غادرنا حصل الانفجار العملاق".

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3 — Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

كما ونشر صاحب الحساب نفسه مقطعا مصورا لقيام عدد من الطائرات برش الماء على مناطق تعرضت للإشتعال.

Two Canadian fire fighting planes now dropping water on the fires #Stromboli #volcano pic.twitter.com/L0KTu4umPL — Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

فيما نشر صاحب الحساب sunshine de leon مقطعا مصورا قائلا "مشاهدة ثوران سترامبولي طريقة رائعة للاحتفال بعيد ميلادي".

Watching #stromboli volcano erupt from sitting having a granita on the iolian island of #panarea - amazing way to start my birthday ! pic.twitter.com/0LlPaQpLMq — sunshine de leon (@sunshinemnl) August 28, 2019

يذكر بأن الجزيرة تحظى بهذا الوقت من العام بتوافد السياح بأعداد كبيرة للتمتع بطبيعة المنطقة وللقيام بجولات سياحية في محيط البركان الذي يعتبر أحد أنشط براكين العالم.

يقع البركان في جزيرة سترومبولي الصغيرة في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية، ويبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 500 شخص، وهي وجهة شعبية لقضاء العطلات الأغنياء والمشاهير والبريطانيين.