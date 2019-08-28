تعرف على  الأمراض التي تصيبك من فصيلة دمك

من المهم أن يعرف كل شخص فصيلة دمه لأنها تساعده في اتباع العادات الصحية التي تناسبه والوقاية من بعض الأمراض فضلا عن تقييم خطر الإصابة بأمراض معينة.

لا يهتم بعض الأشخاص بمعرفة فصيلة دمهم، على الرغم من معرفتها تجنبك خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الطبية.

فيما يلي الأمراض التي قد تصيب كل فصيلة دم:

تجلط الأوردة العميقة

أظهرت نتائج دراسة أجراها فريق علماء من الدنمارك على أكثر من 66000 شخص لأكثر من 30 عامًا أن الأشخاص الذي يملكون فصيلة الدم من الزمر A – B – AB أكثر عرضة للإصابة بتجلط الأوردة العميقة بنسبة 40 %. علاوة على ذلك، كما أظهرت الدراسة أن زيادة الوزن والتدخين يزيدان من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16 % و6% على التوالي عند الأشخاص الذي ينتمون لزمرة دم AB.

أمراض القلب

أجرى علماء من جامعة هارفارد دراسة حول ارتباط فصيلة الدم بخطر الإصابة بأمراض القلب. حيث قاموا بتحليل البيانات الصحية لـ 77000 شخص ووجدوا أن الأشخاص الذين ينتمون لفصيلة دم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 23 % وفي الوقت نفسه أكد الباحثون أن زيادة الوزن والتدخين ونوع النظام الغذائي لها تأثير سلبي أكبر.

سرطان المعدة

وجد باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن فصيلة الدم A تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 20 %. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يملكون فصيلة الدم O أقل مقاومة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، التي تسبب التهاب وقرحة المعدة.

الخرف وفقدان الذاكرة

أظهرت نتائج أبحاث أن الأشخاص الذين ينتمون لفصيلة الدم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف أو فقدان الذاكرة وذلك بسبب وجود نسبة أعلى من نوع خاص من البروتين، الذي يؤثر على التخثر - ويلعب دورًا مهمًا في تطور الخرف المرتبط بالعمر.

جلطة دماغية

يؤكد الباحثون أن أصحاب فصيلة الدم O هم الأقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية والتي تبلغ نسبته 9% فقط.

وشدد الخبراء على أهمية مراقبة ضغط الدم والتوقف عن التدخين والشرب المفرط بعد سن الأربعين.