القبض على مصري تهجم على المارة بساطور في الكويت

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن المتهم كان يحمل في يده، وطارد به المارة، وينتظره عدد من القضايا المسجلة بحقه.
وتابع "الأمنيون سيطروا على المتهجّم الذي اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، استدعى نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، حيث اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه لغُرز".
وأوضح أن "الأمنيين، وبالتدقيق على هوية المتهجم، تبيّن لهم أنه مصري من مواليد 1985، وبالانتقال به إلى المخفر بعد تلقيه العلاج، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تقدّم ثلاثة أشخاص أفادوا بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الموقوف وسجّلوا بحقه قضايا".
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