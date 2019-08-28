بالفيديو... غواص يواجه قرشا ضخما أبيض بأبسط طريقة ممكنة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغواص يحمل كاميرا، في مواجهة قرش أبيض ضخم.

وكان القرش متوجها نحو الغواص، الذي اكتفى فقط بدفعه برفق، ليمضي في طريقه بعيدا عنه.

Underwater cameraman gently redirecting a great white shark pic.twitter.com/RSXnypO1SD — Nature is Lit🔥 (@NaturelsLit) August 24, 2019

أسماك القرش الأبيض الكبير، تشتهر بأحجامها الهائلة، فقد عثر عبر السنين على أنواع وصل طولها إلى 6 أمتار أو أكثر نحو طنين.

ويعتبر العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة عبر العصور.