بالفيديو... غواص يواجه قرشا ضخما أبيض بأبسط طريقة ممكنة

وكان القرش متوجها نحو الغواص، الذي اكتفى فقط بدفعه برفق، ليمضي في طريقه بعيدا عنه.
Underwater cameraman gently redirecting a great white shark pic.twitter.com/RSXnypO1SD— Nature is Lit🔥 (@NaturelsLit) August 24, 2019
أسماك القرش الأبيض الكبير، تشتهر بأحجامها الهائلة، فقد عثر عبر السنين على أنواع وصل طولها إلى 6 أمتار أو أكثر نحو طنين.
ويعتبر العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة عبر العصور.
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