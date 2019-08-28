سرقة بنك في الجزائر على طريقة أفلام هوليود... فيديو

اهتزت، صبيحة اليوم الأربعاء، مدينة القصر في ولاية بجاية (شرقي الجزائر) على وقع هجوم مسلح نفذه ملثمان في وضح النهار استهدف بنك التنمية المحلية الكائن في المنطقة.

واستنادًا إلى مصادر محلية متطابقة، فإن اللصين قاما بسرقة أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم، على الطريقة الهوليودية، وذلك قبل فرارهما نحو وجهة مجهولة قبل وصول رجال الأمن، وسط رعب كبير لدى موظفي البنك والزبائن الذين كانوا في المكان ونفس الرعب عاشه السكان القاطنون بالقرب من البنك المذكور.

وأفادت مصادر أمنية بأن عملية السطو تمت في ظرف وجيز وبسرعة قياسية، ما يؤشر على تخطيط مسبق ومعرفة اللصين الجيدة للمكان، فيما لم تخلف الحادثة أية خسائر في الأرواح.

هذا وقد أصدرت إدارة بنك التنمية المحلية، من جهتها، بيانا تحدثت فيه عن محاولة سرقة، بعد التدخل السريع لمصالح الشرطة، وذلك من دون التطرق إلى تفاصيل القضية، حيث اكتفت الإدارة بالتأكيد على عدم تسجيل أية خسائر في الرواح، كما أشار البيان إلى إعادة فتح البنك بداية من يوم غد، الخميس، وفي انتظار ذلك فقد تم توجيه الزبائن نحو بنك أقبو وسيدي عيش وبجاية.