شاهد آخر صور لمدونة قبل سقوطها عن الشرفة بلحظات

انزلقت أليكسا تيراز البالغة من العمر 23 عامًا عن شرفة الطابق السادس بعد ممارستها تمارين اليوغا الخطرة.
Joven cae de su balcón haciendo una posición extrema en #SanPedro— Periódico eitmedia (@eitmediaglobal) August 26, 2019
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تم نقل الضحية إلى المستشفى على الفور بكسور في ذراعيها ورجليها ووركها ورأسها. لبعض الوقت، كانت المدونة في حالة حرج، لكن حالتها الآن استقرت. ووفقًا للأطباء، لن تتمكن في المستقبل القريب من المشي.
وصرح جيران أليكسا، أنهم شاهدوها تؤدي هذه التمارين الخطيرة مرارا على حافة الشرفة، بحسب "ديلي ميل".
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