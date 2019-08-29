شاهد آخر صور لمدونة قبل سقوطها عن الشرفة بلحظات

سقطت مدونة عن شرفة الطابق السادس في ولاية نويفو ليون المكسيكية عند أدائها تمارين اليوغا.

انزلقت أليكسا تيراز البالغة من العمر 23 عامًا عن شرفة الطابق السادس بعد ممارستها تمارين اليوغا الخطرة.

تم نقل الضحية إلى المستشفى على الفور بكسور في ذراعيها ورجليها ووركها ورأسها. لبعض الوقت، كانت المدونة في حالة حرج، لكن حالتها الآن استقرت. ووفقًا للأطباء، لن تتمكن في المستقبل القريب من المشي.

وصرح جيران أليكسا، أنهم شاهدوها تؤدي هذه التمارين الخطيرة مرارا على حافة الشرفة، بحسب "ديلي ميل".