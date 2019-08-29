الموت يفجع فنانة بعد صراع 5 سنوات مع المرض

ونعت الفنانة اللبنانية والدها من خلال نشر صورته على حسابها إثر وفاته بعد معاناته من مرض عضال.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I can’t believe I’m saying this. May your soul Rest In Peace Dad 🌹🙏🏼. نشالله تكون نفسك في السماء.وداعاً يا بيي
وفي التفاصيل، فقد توفي جان كلود شارل فوشو، والد سابين، بعد صراع مع مرض السرطان دام 5 سنوات.
وعلقت الفنانة على صورة والدها الراحل، قائلة: "لا أصدق انّي أقول ذلك.. فلترقد بسلام. ان شاء لله تكون نفسك في السماء. وداعاً يا بيي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)