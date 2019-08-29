الموت يفجع فنانة بعد صراع 5 سنوات مع المرض

قامت فنانة لبنانية، يوم أمس الأربعاء، بنعي والدها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام".

ونعت الفنانة اللبنانية والدها من خلال نشر صورته على حسابها إثر وفاته بعد معاناته من مرض عضال.

وفي التفاصيل، فقد توفي جان كلود شارل فوشو، والد سابين، بعد صراع مع مرض السرطان دام 5 سنوات.

وعلقت الفنانة على صورة والدها الراحل، قائلة: "لا أصدق انّي أقول ذلك.. فلترقد بسلام. ان شاء لله تكون نفسك في السماء. وداعاً يا بيي".